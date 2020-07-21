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Ростов - лидер по числу новых заболевших коронавирусом

Ростов - лидер по числу новых заболевших коронавирусом
В Ростове-на-Дону зафиксировано наибольшее количество новых заболевших коронавирусной инфекцией. В донской столице зарегистрировали 62 случая заболевания COVID-19.

Всего в регионе были выявлены 122 инфицированных. Восемь заболевших - из Батайска, шесть - из Шахт, по пять - из Новочеркасска, Волгодонска и Азовского района.

Стоит отметить, что общее число инфицированных уже достигло 12 020. С начала пандемии от коронавируса скончался 201 человек.

Фото: Денис Демков.

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