Ростов - лидер по числу новых заболевших коронавирусом

Фото: Денис Демков.

В Ростове-на-Дону зафиксировано наибольшее количество новых заболевших коронавирусной инфекцией. В донской столице зарегистрировали 62 случая заболевания COVID-19.Всего в регионе были выявлены 122 инфицированных. Восемь заболевших - из Батайска, шесть - из Шахт, по пять - из Новочеркасска, Волгодонска и Азовского района.Стоит отметить, что общее число инфицированных уже достигло 12 020. С начала пандемии от коронавируса скончался 201 человек.