Судья Верховного Суда в отставке Виктор Момотов лишен статуса

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) Российской Федерации сегодня приняла решение о прекращении отставки бывшего судьи Верховного Суда Виктора Момотова. Данное решение, как сообщает ТАСС, было принято на основании пункта 6 статьи 15 Закона Российской Федерации "О статусе судей в Российской Федерации".

Прекращение отставки означает, что Виктор Момотов теряет гарантии личной неприкосновенности, а также материальное и социальное обеспечение, положенное судьям.

После вступления приговора в законную силу Московский городской суд направил в ВККС представление о прекращении отставки Момотова.

В ходе заседания ВККС было подчеркнуто, что вступившее в законную силу решение Останкинского суда указывает на несоблюдение Момотовым ограничений, предусмотренных законом "О статусе судей РФ", а также нарушений требований антикоррупционного законодательства и совершение действий, несовместимых со статусом судьи.
Фото: Южный окружной военный суд
