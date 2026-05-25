Горностаевая моль атаковала деревья в Ростове на Западном
В Ростове в Западном жилом массиве деревья атаковала горностаевая моль. Кадры с окутанными паутиной растениями опубликовали жители в соцсетях 24 мая.
Деревья расположены на 339-й Стрелковой Дивизии. На снимках видно, что все дерево оказалось в паутине, а ветви кишат сотнями гусениц.
Как сообщает Donday.ru со ссылкой на кандидата биологических наук, старшего преподавателя кафедры зоологии АБиБ ЮФУ Романа Романчука, насекомое похоже на горностаевую моль.
Горностаевая моль – это насекомое из семейства молей горностаевых (Yponomeutidae). Гусеницы моли могут наносить вред растениям: объедать листья, что приводит к ослаблению деревьев, снижению урожайности и устойчивости к неблагоприятным условиям.