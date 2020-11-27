Ростов-на-Дону лидирует по количеству новых заболевших COVID-19 в регионе

В Ростовской области наибольшее количество случаев заражения коронавирусом зафиксировали в донской столице. Об этом сообщило региональное правительство.По состоянию на 30 ноября COVID-19 подхватили 334 дончанина. При этом 38% из них - жители Ростова-на-Дону (127 человек). В Новочеркасске инфекцию обнаружили у 15 человек, в Таганроге - у 14, а в Новошахтинске - у 12. По 11 человек заболели в Миллерово, Батайске и Гуково, по девять - в Морозовском и Сальском районах, а также в городах Шахты и Азов. Диагноз «коронавирус» получили по восемь жителей Песчанокопского, Белокалитвинского и Шолоховского районов. Донские медики выявили опасную инфекцию у семи человек в Азовском районе и у шести - в Целинском.В Аксайском, Октябрьском, Зерноградском, Семикаракорском, Тарасовском, Константиновском районах и Волгодонске врачи зафиксировали по пять случаев заболевания. Четыре человека подхватили опасный вирус в Каменске-Шахтинском, а в Мясниковском, Волгодонском, Неклиновском и Багаевском районах - по три. В Каменском районе COVID-19 заразились два человека. Меньше всего инфицированных зарегистрировано в Егорлыкском, Дубовском, Родионово-Несветайском, Кашарском, Тацинском, Куйбышевском районах и Зверево. На территории этих муниципалитетов диагноз получили по одному человеку.