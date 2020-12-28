Ростов лидирует по числу новых заболевших COVID-19 в области

В Ростовской области с 29 по 30 декабря число инфицированных коронавирусом увеличилось на 385 человек. Из них 40% - жители донской столицы (158 человек).На втором месте по количеству зараженных оказался Аксайский район. Там медики выявили 15 случаев заболевания опасным вирусом. В Батайске и Красносулинском районе COVID-19 подхватили по 12 человек, а в Каменске-Шахтинском и Новочеркасске - по 11. Диагноз подтвердился у 10 таганрожцев. По девять человек заболели на территории Шахт, Волгодонска и Сальского района.В Верхнедонском, Морозовском, Кашарском и Чертковском районах заразились по восемь жителей. Инфекцию обнаружили у семи новошахтинцев. Столько же человек стали пациентами с коронавирусом в Цимлянском и Обливском районах, в Пролетарском, Мясниковском, Тацинском - по шесть. По пять случаев заболевания COVID-19 зафиксировали в Волгодонском, Песчанокопском, Белокалитвинском и Каменском районах. В Зерноградском инфицированы четверо, а в Миллеровском и Багаевском - по три жителя.По два человека подхватили вирус в Усть-Донецком и Октябрьском районах, в Гуково и Зверево - по одному. Столько же человек заболели в Матвеево-Курганском, Ремонтненском, Тарасовском, Кагальницком, Аксайском и Милютинском районах.В связи с увеличивающимся приростом зараженных дончан на территории региона ужесточили ограничительные меры. С 28 декабря 2020-го по 14 января 2021 года все развлекательно-досуговые организации и аквапарки будут закрыты, а кафе и рестораны смогут работать только с 7 до 22 часов. Ограничения коснулись и проведения корпоративов. На каждого человека в помещении должно приходиться не менее четырех квадратных метров. При этом с собой коллеги обязаны принести справку об отсутствии коронавируса, сделанную за 72 часа до мероприятия.