У ростовчан повысился спрос к покупке жилья на «новой вторичке»

В Ростове-на-Дону наблюдается рост интереса к покупке жилья на вторичном рынке в новых домах, что получило название «новая вторичка».По данным аналитического сервиса «Объектив.РФ», доля таких сделок достигла 32,1% от общего числа покупок жилья.Преимущество «новой вторички» заключается в том, что покупатели могут оценить благоустроенность двора и готовность объекта к заселению, что снижает риски при покупке. Средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке Ростова составляет 149,1 тысячи рублей, в то время как на первичном рынке аналогичный показатель достигает 166,1 тысячи рублей, что на 10% выше.На вторичном рынке города особенно востребованы небольшие квартиры — студии и однокомнатные, которые составляют 42,1% от всего спроса. Средняя цена студий начинается от 4,7 миллионов рублей, а однокомнатных квартир — от 5,6 миллионов рублей.