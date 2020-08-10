Ростов и Шахты лидируют по числу новых зараженных коронавирусом на Дону

Среди городов донского региона больше всего новых инфицированных выявлено в Ростове и Шахтах. Актуальные данные 12 августа опубликовало областное правительство.Так, в Ростове за день заболели 54 человека, в Шахтах – 10. Еще по восемь инфицированных в регионе выявлены в Азове и Новошахтинске, по семь - в Азовскои и Мясниковском районах.Всего в области за последние сутки получили положительные результаты теста на ковид 127 человек. Общее число зараженных достигло 14 488.За минувший день от заболевания скончались еще три человека, а за все время пандемии – 271.