Ростов, Батайск и Шахты выбились в лидеры по числу новых случаев коронавируса

Ростов-на-Дону (77), Батайск (9) и Шахты (9) выбились в лидеры по числу новых случаев заражения коронавирусом. Суммарно в этих городах положительные тесты на COVID-19 получили 95 человек.По 7 новых зараженных – в городе Каменске-Шахтинском, Зерноградском и Семикаракорском районах, по 6 – в Кашарском и Каменском районах, по 5 – в Новочеркасске, Новошахтинске, Миллеровском, Неклиновском, Багаевском и Орловском районах, по 4 – в Аксайском районе и Гуково, по 3 – в Волгодонске, Таганроге, Азове, а также Кагальницком, Матвеево-Курганском, Тарасовском и Цимлянском районах. По 2 подтвержденных случая – в Константиновском, Азовском, Красносулинском, Песчанокопском, Сальском и Пролетарском районах. И по одному – в Веселовском, Зимовниковском, Белокалитвинском, Мартыновском, Морозовском, Октябрьском и Усть-Донецком районах.Всего за сутки положительные тесты в Ростовской области получили 207 человек, за все время пандемии – без малого 90 тысяч.