Ростовская «Академия футбола им. Понедельника» снялась с первенства ПФЛ



Ростовская «Академия футбола им. Понедельника» снялась с первенства ПФЛ. Об этом рассказали в пресс-службе ФК «Черноморец», с которым ростовчане должны были играть 16 марта.



Как сообщает Sport24, «Академия Понедельника» снялась с турнира из-за прекращения регионального и спонсорского финансирования. Согласно регламенту Профессионально футбольной лиги ростовчанам засчитают техническое поражение со счетом 0:3 во всех будущих матчах сезона. Таким образом донские футболисты так и останутся на последнем месте в лиге.



Отметим, академию футбола основал в 2006 году бизнесмен Иван Саввиди на базе ростовского клуба СКА, которым он тогда владел. В августе 2008 года академии было присвоено имя известного ростовского футболиста Виктора Понедельника. Спустя девять лет клуб дебютировал в ПФЛ. В нынешнем сезоне донские футболисты с 9 очками занимают последнее место в турнире.