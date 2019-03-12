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Ростовская «Академия футбола им. Понедельника» снялась с первенства ПФЛ

Ростовская «Академия футбола им. Понедельника» снялась с первенства ПФЛ
Ростовская «Академия футбола им. Понедельника» снялась с первенства ПФЛ. Об этом рассказали в пресс-службе ФК «Черноморец», с которым ростовчане должны были играть 16 марта.

Как сообщает Sport24, «Академия Понедельника» снялась с турнира из-за прекращения регионального и спонсорского финансирования. Согласно регламенту Профессионально футбольной лиги ростовчанам засчитают техническое поражение со счетом 0:3 во всех будущих матчах сезона. Таким образом донские футболисты так и останутся на последнем месте в лиге.

Отметим, академию футбола основал в 2006 году бизнесмен Иван Саввиди на базе ростовского клуба СКА, которым он тогда владел. В августе 2008 года академии было присвоено имя известного ростовского футболиста Виктора Понедельника. Спустя девять лет клуб дебютировал в ПФЛ. В нынешнем сезоне донские футболисты с 9 очками занимают последнее место в турнире.

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