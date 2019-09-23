Рост преступлений, совершённых подростками, зафиксирован в Ростове



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В Ростове выросло число преступлений, совершенных несовершеннолетними. Такие данные были озвучены во время совместного совещания по обеспечению правопорядка и городской Межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Заседание прошло 25 сентября.



Результаты мониторинга правонарушений, совершённых несовершеннолетними, за восемь месяцев текущего года представила старший инспектор отделения профилактики отдела участковых по делам несовершеннолетних УМВД по Ростову Светлана Вологжанинова.



По словам представителя полиции, в 2019 году по сравнению с 2018 годом, отмечается рост подростковой преступности, а также увеличение повторного совершения ими преступлений.

- Основным видом являются имущественные преступления, - отметила Светлана Вологжанинова. - Так, за восемь месяцев 2019 года направлено в суд 127 уголовных дел по статье «Кража». В 2018 году таковых было 84.



Больше всего краж, совершаемых подростками, зарегистрировано в Первомайском и Ворошиловском районах – 29 и 34 соответственно.