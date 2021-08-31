Росприроднадзор выявил загрязнение нефтепродуктами реки Дон

Росприроднадзор выявил загрязнение нефтепродуктами и взвешенными веществами реки Дон. Об этом 2 сентября на своей странице в соцсети рассказал руководитель межрегионального управления Росприроднадзора по Ростовской области и Республике Калмыкия Алексей Кузьмин.Специалисты проинспектировали более 200 километров реки от Ростова до Цимлянского водохранилища. По предварительным данным, результаты отборов в некоторых точках показали превышение допустимых концентраций загрязняющих веществ. В их числе - нефтепродукты и взвешенные вещества. Однако пока принимать какие-либо меры рано.- Поскольку мониторинг Дона мы проводим в несколько этапов и нам важно оценить состояние реки в динамике, окончательных выводов пока не делаем, - отметил Алексей Кузьмин. - Мы продолжим отбирать пробы, чтобы более точно определить конкретные точки, которые загрязняются систематически.Эксперт добавил, что если удастся выявить конкретных нарушителей, к ним применят штрафы и другие доступные ведомству санкции.