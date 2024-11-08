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Роспотребнадзор опроверг информацию о случае заболевания вирусом Коксаки в Таганроге

Роспотребнадзор опроверг информацию о случае заболевания вирусом Коксаки в Таганроге
Управление Роспотребнадзора по Ростовской области опровергло слухи о случае заболевания вирусом Коксаки в Таганроге. По состоянию на 8 ноября не было зарегистрировано ни одного случая заболевания.

- Информация о регистрации в детских садах города Таганрога случаев заболеваний, вызванных вирусами Коксаки, не подтверждается, - отметили в Роспотребнадзоре.

Отметим, что в других городах уже были зарегистрированы случаи заболевания, в частности, в Республике Алтай, Татарстане и Москве.

Вирус Коксаки относится к категории энтеровирусов и размножается в желудочно-кишечном тракте. Симптомы заражения вирусом Коксаки могут быть самыми разными и включать лихорадку, боль в горле, головную боль, усталость, сыпь, боль в животе и диарею.
Фото: Ростов ру
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