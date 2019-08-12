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В Ростовской области обострилась ситуация с энтеровирусной инфекцией

В Ростовской области обострилась ситуация с энтеровирусной инфекцией
В девяти муниципалитетах Ростовской области зарегистрированы случаи заболевания энтеровирусной инфекцией. Такие данные приводит региональное управление Роспотребнадзора.

Наибольшее число заболевших зарегистрировано в Ростове - 62,8% и в Каменске-Шахтинском - 18,6%. Больные с диагнозом «энтеровирусная инфекция» также выявлены в Азовском, Аксайском, Каменском, Красносулинском, Октябрьском, Сальском районах и в городе Шахты.
- Ситуация на территории Ростовской области продолжает оставаться нестабильной, - отметили в Роспотребнадзоре. - В связи с завершением летних каникул у детей и отпусков у взрослых стали регистрировать случаи заболеваний ЭВИ среди лиц, которые выезжали на отдых за пределы Ростовской области, в том числе в ближнее и дальнее зарубежье.

Напомним, энтеровирусные инфекции – это большая группа заболеваний, вызываемых особым родом вирусов. Их специфика заключается в том, что процесс репродукции протекает наиболее активно в желудочно-кишечном тракте.

Симптомами заболевания служат насморк, боль в горле и ушах, затруднение глотания, потеря обоняния или вкуса, тошнота, расстройство желудка, запоры, чередующиеся с диареей, и другие.

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