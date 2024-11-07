Роспотребнадзор рассказал жителям Ростовской области об опасности вируса Коксаки

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Роспотребнадзор предупредил жителей Ростовской области об опасности вируса Коксаки. Памятку о мерах профилактики заболевания разместили 6 ноября.По данным ведомства, около половины заразившихся переносят инфекцию бессимптомно.Чаще инфицированные вирусом жалуются на высыпания, поражение верхних дыхательных путей, стоматит и герпангину (появление пузырьков на слизистой оболочке полости рта и миндалинах), конъюнктивит, склерит, диарею. Может развиться менингит. Также болезнь поражает сердце, плевру, печень, поджелудочную железу, может стать причиной болевого синдрома в животе, грудной клетке, сыпи.Чаще вирусом инфицируются дети до 15 лет. Заразиться можно в детсадах и других образовательных учреждениях. Кроме того, в группе риска – люди старше 60 лет, также страдающие онкологией или ВИЧ. Чтобы избежать заражения, жителям рекомендуют чаще мыть руки с мылом, обрабатывать от бактерий овощи и фрукты. Контакта с инфицированными лучше избегать.