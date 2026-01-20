Росморпорт требует миллионы с «Ростовского порта» по долгу за пользование причалами

Фото: ростовский порт

Арбитражный суд Ростовской области рассмотрит иск ФГУП "Росморпорт" к АО "Ростовский порт" о взыскании 27,6 млн рублей. Об этом сообщает DonDay, ссылаясь на материалы суда.Претензии связаны с использованием причалов № 1–4 Александровского ковша, № 28 и № 29 Ростовского ковша и № 6–13 Центрального грузового района, которые "Ростовский порт" арендовал у "Росморпорта" с 2005 года.Договор аренды был расторгнут в марте 2024 года, при этом "Росморпорт" потребовал освободить причалы. Однако, по утверждению истца, "Ростовский порт" продолжил использовать причалы для перевалки судов, не производя оплату.Иск "Росморпорта", поданный в августе 2025 года, мотивирован "неосновательным обогащением" ответчика. В частности, 25,2 млн рублей - это плата за пользование причалами с августа 2024 года по май 2025 года, а 2,3 млн рублей - проценты за пользование чужими средствами с сентября 2024 года по июнь 2025 года. Истец требует начисления процентов до момента погашения долга.Заседание по делу назначено на 27 января 2026 года.Стоит отметить, что это не первый спор между "Росморпортом" и "Ростовским портом". В августе 2024 года "Росморпорт" уже взыскал с "Ростовского порта" более 31 млн рублей долга по арендной плате, накопившегося к концу марта 2024 года. Тогда суд встал на сторону "Росморпорта", отклонив возражения "Ростовского порта".