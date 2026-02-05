В Шахтах ищут пропавшего мужчину, страдающего глухотой и психическими расстройствами

Фото: Соцсети

В Ростовской области близкие продолжают поиски Михаила Паршина из города Шахты, пропавшего без вести в начале декабря 2025 года. Особую тревогу вызывает состояние здоровья мужчины: он глухонемой и имеет вторую группу инвалидности.Как рассказала порталу DonDay племянница пропавшего, Михаил страдает психическими расстройствами, из-за которых он периодически уходит из дома.- Он с детства так делает, - пояснила она. - Мы сначала ищем сами, а потом обращаемся в полицию и поисковые отряды. Находили его даже в других городах, недавно в Рязани был. Ему нравится путешествовать. Мы его возвращали, даже в психбольницу клали.Учитывая склонность Михаила к побегам, родные сделали ему татуировку на правом плече с указанием его адреса. В этот раз, после очередного исчезновения, они сразу же начали поиски. По словам свидетелей, Михаила видели на шахтинском рынке, где он просил подаяние. Позже его заметили на вокзале в поселке Каменоломни, садящимся в электричку в направлении Усть-Донецка.В день пропажи Михаил был одет в рваную куртку и галоши.Если вам что-либо известно о местонахождении Михаила Паршина, просьба сообщить по телефону: 89061831584. Любая информация может помочь вернуть мужчину домой.