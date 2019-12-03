В Ростовской области разыскивают пропавшую без вести уроженку Германии





В Новочеркасске разыскивают пропавшую без вести уроженку Германии Анну Шельпову. О том, где находится 37-летняя женщина, ничего не известно уже несколько дней.



Вечером 29 ноября жительница Новочеркасска позвонила матери и сказала, что вернётся домой поздно. После работы она собиралась зайти в собор, а потом отправиться на маникюр к подруге, пишет DonDay Новочеркасск. Однако в тот день женщина домой так и не вернулась.



Родные Анны Шельповой заявили о её исчезновении в полицию. Близкие также надеются на помощь очевидцев.



Рост пропавшей - около 160-170 сантиметров, у неё худощавое телосложение, овальное лицо европейского типа, серые глаза, тёмные прямые волосы.



В день пропажи жительница Новочеркасска была одета в тёмные куртку и спортивные штаны, кожаные сапоги и вязаную розовую шапку.



Всех, кому что-нибудь известно о том, где находится Анна Шельпова, просят сообщить по телефонам: 8-928-612-36-33 или 02.