Рэпер Баста анонсировал документальный фильм о себе

Фото/видер: из инстаграма Василия Вакуленко.

Известный рэпер из Ростова анонсировал документальный фильм о себе. Василий Вакуленко, известный как Баста, опубликовал трейлер к киноленте на своей странице в «Инстаграме» 15 февраля.На видео представлены снимки и ролики юного Басты, а также высказывания о музыканте его коллег по цеху и близких людей. Судя по всему, фильм будет представлен как история обычного мальчишки из большого города, который покорил не только Россию, но и другие страны. Некоторые знакомые рэпера признаются, что раньше не могли его представить настолько известным и узнаваемым. В съемках приняли участие такие знаменитые исполнители, как Скриптонит (Адиль Жалелов), Влади из Касты (Владислав Лешкевич), а также супруга Басты - Елена Пинская.Фильм получил одноименное название «Баста. Суперигра». Вероятно, это связано с первой песней рэпера, которая принесла ему известность - «Моя игра». Он написан ее в 18 лет и исполнил во время масштабного мероприятия в ростовском Дворце спорта. По словам самого музыканта, именно после этого выступления он почувствовал себя знаменитым, а сама песня стала практически визитной карточкой Вакуленко.В трейлере указано творческое объединение «Газгольдер», совладельцем которого Баста и является. Однако о сценаристах, режиссерах и продюсерах пока ничего не известно. Премьера запланирована на зеркальную дату - 22 февраля 2022 года (22.02.2022).Пост в «Инстаграме» о предстоящей премьере не заставил долго ждать реакции подписчиков. За пару часов публикация набрала почти 50 тысяч «лайков» и сотни восторженных комментариев.