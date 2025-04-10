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Резкое потепление идет на Ростов

Резкое потепление идет на Ростов
Ростовчане с нетерпением ждут окончания холодов и наступления потепления. Синоптики сообщают, что текущая неделя станет последней, когда температура будет опускаться ниже +5 градусов.

Уже на следующей неделе в Ростове ожидается значительное повышение температуры. Утром столбики термометров покажут до +12 градусов, а к обеду воздух прогреется до +18 градусов.

Во вторник, 15 апреля, температура поднимется до +20 градусов.

К концу недели, когда наступит Пасха (в этом году она выпадает на 20 апреля), воздух прогреется до +24 градусов. Вечером, после захода солнца, температура не опустится ниже +23 градусов.
Фото: Ростов ру.
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