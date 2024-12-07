Режим повышенной готовности ввели в Ростове 7 декабря

Фото: администрация Ростова.

Коммунальные службы Ростова перевели в режим повышенной готовности в связи с ухудшением погодных условий. Об этом сообщил мэр города Алексей Логвиненко в своем телеграм-канале.По прогнозам синоптиков, в течение ближайших суток в Ростовской области ожидается понижение температуры, образование гололеда и усиление ветра до 18 метров в секунду. В связи с данными изменениями коммунальные работники будут работать в усиленном режиме.«Для дежурства в ночь на 8 декабря планируется задействовать около 100 единиц специализированной техники, а на внутриквартальных территориях будут работать примерно две тысячи дворников», — отметил Логвиненко.Водителей попросили проявлять осторожность за рулем, а пешеходам напомнили о необходимости переходить улицы только в зонах, обозначенных пешеходными переходами, и в местах с хорошим освещением.