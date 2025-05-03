Режим ЧС ввели в поселке Ростовской области после атаки беспилотника

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Режим чрезвычайной ситуации ввели в поселке Целина Ростовской области. Он действует в границах улиц 3-я Линия и 7-я Линия, а также Советской и Калинина.Решение приняли после падения обломков БПЛА на два частных дома ночью 3 мая. В результате произошел пожар. Были эвакуированы пять человек – трое детей и их родители.- Создана комиссия с целью проведения подворовых обходов в пострадавших домах для определения размера ущерба, - рассказала глава администрации Целинского района Оксана Косенко.Место ЧП оцеплено. По предварительным данным, никто не пострадал.