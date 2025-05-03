Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Режим ЧС ввели в поселке Ростовской области после атаки беспилотника

Режим ЧС ввели в поселке Ростовской области после атаки беспилотника
Режим чрезвычайной ситуации ввели в поселке Целина Ростовской области. Он действует в границах улиц 3-я Линия и 7-я Линия, а также Советской и Калинина.

Решение приняли после падения обломков БПЛА на два частных дома ночью 3 мая. В результате произошел пожар. Были эвакуированы пять человек – трое детей и их родители.

- Создана комиссия с целью проведения подворовых обходов в пострадавших домах для определения размера ущерба, - рассказала глава администрации Целинского района Оксана Косенко.

Место ЧП оцеплено. По предварительным данным, никто не пострадал.
Фото: Соцсети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.