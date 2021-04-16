Ремонтом дороги в переулке Семашко займется компания с пятью сотрудниками в штате
Ростовская дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры определилась с подрядчиком, который сделает ремонт дороги в переулке Семашко. Соответствующая информация появилась 19 апреля на сайте госзакупок.
На ремонт дороги власти готовы были выделить 7,5 миллиона рублей. Победителем аукциона стало ООО «Спецстрой». Компания предложила наименьшую стоимость ремонта дороги - 6 миллионов 796 тысяч рублей.
За эти деньги подрядчик должен будет выполнить ряд работ на проезжей части Семашко от улицы Горького до Московской. В переулке появятся новые люки, дорожники установят специальные сооружения для водоотведения, поменяют тротуарную плитку и бордюрные камни, заменят асфальтное и бетонное покрытия. Новое покрытие должно будет появиться до 1 сентября.
Компания «Спецстрой» существует с 2017 года. Основной вид деятельности - строительство жилых и нежилых зданий. Примечательно, что в штате организации числятся всего пять человек. Переулок Семашко считается достаточно проблемным - во время дождей его постоянно заливает, а подводные воды и старые коммуникационные системы провоцируют провалы в асфальте. Возникает вопрос: как такая маленькая компания выполнит ремонт сложного покрытия? Хочется верить, что это будет полноценный асфальт, а не залатанные наспех песком дыры и провалы.