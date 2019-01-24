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Ректор Ростовского экономического университета сложил полномочия

Ректор Ростовского экономического университета сложил полномочия
Ректор Ростовского государственного экономического университета сложил полномочия. Адам Альбеков сообщил студентам и преподавателям, что покинул пост 24 января.

По словам Альбекова, он завершает карьеру руководителя, так как истек срок трудового договора. Он считает, что за пять лет в вузе удалось повысить уровень подготовки специалистов. Также среди достижений он упомянул установление международных связей и создание современной инфраструктуры.

Адам Альбеков возглавлял Ростовский государственный университет с 2013 года. Ранее он был проректором Ростовского института народного хозяйства (бывшего РГЭУ РИНХ). В учебном заведении он работал заведующим кафедрой коммерции и логистики и деканом факультета коммерции и маркетинга.

В настоящее время временно исполнять обязанности ректора будет Елена Макаренко. Она занимает должность проректора по учебной работе.

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