Ректор Ростовского экономического университета сложил полномочия



Ректор Ростовского государственного экономического университета сложил полномочия. Адам Альбеков сообщил студентам и преподавателям, что покинул пост 24 января.



По словам Альбекова, он завершает карьеру руководителя, так как истек срок трудового договора. Он считает, что за пять лет в вузе удалось повысить уровень подготовки специалистов. Также среди достижений он упомянул установление международных связей и создание современной инфраструктуры.



Адам Альбеков возглавлял Ростовский государственный университет с 2013 года. Ранее он был проректором Ростовского института народного хозяйства (бывшего РГЭУ РИНХ). В учебном заведении он работал заведующим кафедрой коммерции и логистики и деканом факультета коммерции и маркетинга.



В настоящее время временно исполнять обязанности ректора будет Елена Макаренко. Она занимает должность проректора по учебной работе.