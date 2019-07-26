Исполняющим обязанности ректора ЮФУ снова назначена Инна Шевченко





В Южном федеральном университете исполняющим обязанности ректора снова назначена Инна Шевченко. Соответствующий приказ министра науки и высшего образования Российской Федерации опубликован 24 июля. Об этом сообщили в пресс-центре университета.



Официально Шевченко приступила к работе на следующий день. По условиям документа она назначена на должность на срок не более года.

Напомним, что обязанности ректора Инна Шевченко стала исполнять после того, как этот пост покинула бывший ректор Южного университета Марина Боровская. До этого она занимала должность проректора по стратегическому развитию и международному сотрудничеству. Приказ о назначении Шевченко вышел 25 июля 2018 года.



Согласно опубликованной декларации в должности исполняющей обязанности ректора Шевченко заработала в прошлом году более четырех миллионов рублей. При этом доход Боровской на этой должности в 2017 году составлял почти 9 миллионов рублей.



С 2004-го по 2010 год Шевченко занимала должность доцента кафедры экономики ЮФУ, затем - профессора этой же кафедры. В период с 2012-го по 2014-й работала деканом факультета управления в экономических и социальных системах ЮФУ.