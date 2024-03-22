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В Ростове фасад бывшего здания Роспотребнадзора может разрушиться

В Ростове фасад бывшего здания Роспотребнадзора может разрушиться
В Ростове-на-Дону разрушается фасад здания бывшего отдела Роспотребнадзора. Снимки с места горожане опубликовали 21 марта в соцсетях.

По словам ростовчан, фасад здания на Селиванова, 66 вот-вот разрушится. На кадрах видно, что куски бетона осыпаются, а краска облупилась. Над входом в постройку - ветхий балкон.

- Какое здание, такой и надзор? - иронично подметили ростовчане.

Добавим, что в постройке ранее находились Ростехнадзор и отдел Роспотребнадзора. В настоящее время организации не работают.

Жители беспокоятся, что в скором времени с фасада здания начнут падать кирпичи. Не исключено, что на участке пострадают пешеходы.
Фото: Соцсети.
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