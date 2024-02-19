В центре Ростова-на-Дону рухнул фасад старинного здания

Фото: Ростов.Ру

В центре Ростова-на-Дону обрушился фасад старинного дома. Происшествие случилось днем 19 февраля.Куски бетона отломились от дома № 50 на улице Большой Садовой, который был построен в 1949 году. Строительные камни отломились от балкона и упали на тротуар рядом с одним из магазинов. К счастью, в этот момент никого из прохожих не было рядом.Опасный участок на земле огородили сигнальной лентой для безопасности пешеходов., что похожая ситуация ранее случилась возле здания № 72 на улице Московской. Там с фасада строения откололись кирпичи, которые приземлились на припаркованный автомобиль.