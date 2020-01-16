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Рецидивиста, напавшего на женщину, задержали в Ростове

Рецидивиста, напавшего на женщину, задержали в Ростове
В Ростове арестовали подозреваемого в грабеже и нападении на женщин. Рецидивиста задержали 16 января, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

По предварительной информации, местная жительница шла по одной из улиц Ворошиловского района, когда на неё напал неизвестный. Злоумышленник сорвал с неё золотую цепочку и убежал.

Правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался 27-летний парень. Позднее выяснилось, что он ранее был судим за аналогичные преступления.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». В настоящее время устанавливается причастность фигуранта к подобным инцидентам.

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