Рецидивиста, напавшего на женщину, задержали в Ростове



В Ростове арестовали подозреваемого в грабеже и нападении на женщин. Рецидивиста задержали 16 января, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.



По предварительной информации, местная жительница шла по одной из улиц Ворошиловского района, когда на неё напал неизвестный. Злоумышленник сорвал с неё золотую цепочку и убежал.



Правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался 27-летний парень. Позднее выяснилось, что он ранее был судим за аналогичные преступления.



В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». В настоящее время устанавливается причастность фигуранта к подобным инцидентам.