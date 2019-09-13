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В Ростове задержали серийного грабителя, напавшего на пенсионерку у церкви

В Ростове задержали серийного грабителя, напавшего на пенсионерку у церкви
В Ростове задержали подозреваемого в серии краж. Об этом 17 сентября сообщили в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области.

По данным полиции, 28-летний задержанный напал на пенсионерку около церкви в Октябрьском районе города. Мужчина сорвал с шеи ростовчанки золотую цепочку с крестиком и сбежал. Сумма ущерба составила 26 тысяч рублей.
- После дальнейших мероприятий оперативники также установили причастность подозреваемого к совершению пяти аналогичных эпизодов противоправной деятельности, - рассказали в донском главке. - Злоумышленник по отработанной схеме срывал цепочки с граждан на улицах города и скрывался.

Общая сумма ущерба составила около 150 тысяч рублей. Украденные украшения грабитель сдавал в ломбард.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». В настоящее время правоохранители устанавливают причастность задержанного к другим подобным преступлениям.

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