В Ростове задержали серийного грабителя, напавшего на пенсионерку у церкви



В Ростове задержали подозреваемого в серии краж. Об этом 17 сентября сообщили в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области.



По данным полиции, 28-летний задержанный напал на пенсионерку около церкви в Октябрьском районе города. Мужчина сорвал с шеи ростовчанки золотую цепочку с крестиком и сбежал. Сумма ущерба составила 26 тысяч рублей.

- После дальнейших мероприятий оперативники также установили причастность подозреваемого к совершению пяти аналогичных эпизодов противоправной деятельности, - рассказали в донском главке. - Злоумышленник по отработанной схеме срывал цепочки с граждан на улицах города и скрывался.



Общая сумма ущерба составила около 150 тысяч рублей. Украденные украшения грабитель сдавал в ломбард.



В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». В настоящее время правоохранители устанавливают причастность задержанного к другим подобным преступлениям.