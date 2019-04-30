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Ребёнок донского сенатора стал самым богатым среди детей членов Совета Федерации

Ребёнок донского сенатора стал самым богатым среди детей членов Совета Федерации
Согласно опубликованным декларациям о доходах за 2018 год несовершеннолетний ребёнок сенатора от Ростовской области оказался самым богатым среди детей членов Совета Федерации России.

Заработок представителя донского региона в Совфеде Евгения Бушмина составил 7,5 млн рублей. Он владеет одной третьей участка площадью 24 000 квадратных метров, а также по одной третьей 212-метровой квартиры и дома площадью 260 квадратов. В индивидуальной собственности у сенатора - два жилых дома площадью 1 321 квадратный метр, а также автомобиль «Мерседес-Бенц GL-400».

Третий год подряд несовершеннолетний ребёнок Бушмина приносит в семейный бюджет 1,5 миллиона рублей. Его доход стал самым большим среди детей сенаторов. В собственности «золотого ребёнка» - квартира в 72 квадратных метра, в пользовании - две квартиры площадью 128 и 212 квадратных метров.

Источник дохода несовершеннолетнего отпрыска Бушмина, к сожалению, в декларации не указан. Между тем, было бы интересно узнать, где работает ребёнок, зарплата которого в месяц составляет 125 тысяч рублей.

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