Районные суды Ростова-на-Дону закрыли для посетителей из-за пандемии коронавируса



Суды Ростова-на-Дону приостановили личный приём граждан. Такие меры принимаются в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Соответствующее постановление подписали Президиум Верховного Суда РФ и Президиум Совета судей РФ.



Сообщается, что с 19 марта по 10 апреля в районных судах Ростова приостановлен личный приём граждан. Все документы будут приниматься по электронной или обычной почте. Ограничение ввели в Железнодорожном, Октябрьском, Ленинском, Советском, Пролетарском, Кировском, Октябрьском, Ворошиловском и Первомайском районных судах города.



В учреждениях будут рассматривать только безотлагательные дела. На заседания будут допускать только участников процесса, вход для посторонних лиц закрыт.



Ранее сообщалось, что приём граждан прекратили Южный окружной военный суд и Ростовский областной суд.