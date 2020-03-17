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Районные суды Ростова-на-Дону закрыли для посетителей из-за пандемии коронавируса

Районные суды Ростова-на-Дону закрыли для посетителей из-за пандемии коронавируса
Суды Ростова-на-Дону приостановили личный приём граждан. Такие меры принимаются в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Соответствующее постановление подписали Президиум Верховного Суда РФ и Президиум Совета судей РФ.

Сообщается, что с 19 марта по 10 апреля в районных судах Ростова приостановлен личный приём граждан. Все документы будут приниматься по электронной или обычной почте. Ограничение ввели в Железнодорожном, Октябрьском, Ленинском, Советском, Пролетарском, Кировском, Октябрьском, Ворошиловском и Первомайском районных судах города.

В учреждениях будут рассматривать только безотлагательные дела. На заседания будут допускать только участников процесса, вход для посторонних лиц закрыт.

Ранее сообщалось, что приём граждан прекратили Южный окружной военный суд и Ростовский областной суд.

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