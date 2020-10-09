В Ростове объявили о возвращении ограничительных мер

Власти Ростова-на-Дону объявили о возвращении ограничительных мер. Так, 14 октября в силу вступает документ о дополнительных мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции.Со среды в донской столице запрещают городские и районные спортивные мероприятия, а кафе и рестораны будут работать всего лишь до 22 часов. Приостанавливают работу ночных клубов, дискотек и мест общепита, где невозможно соблюдать социальную дистанцию. Там, где есть возможность соблюдать соцдистанцию, закрыты будут только танцевальные площадки. Кроме того, запрещено курение в кальянов в барах, ресторанах, кафе и других иных общественных местах.Работа общественного транспорта будет организована таким образом, чтобы избежать большого скопления людей. Водителей и перевозчиков обяжут следить за соблюдением дистанцирования и ношением пассажирами защитных масок.В школах не будет досуговых и прочих массовых мероприятий с участием разных классов, школ, а также с привлечением лиц из других организаций.Напомним, ранее к ограничениям вернулись Новочеркасск и Волгодонск. В Ростове эпидемиологичекая ситуация близка к критической. Донская столица лидирует по числу инфицированных (10 485) заболевших. В городе, по данным специалистов, 291 умерший.