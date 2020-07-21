Рабочая неделя в Ростове-на-Дону закончится массовым отключением света
В Ростове-на-Дону рабочая неделя закончится массовым отключением света. Без электроэнергии останутся тысячи граждан. Об том сообщает Донэнерго.
Так, 24 июля с 9.00 до 16.00 света не будет по адресам:
- Авиационная, 1-25, 2-24,
- Выборгская, 1-17, 2-24;
- Калинина, 50-76, 61А;
- Квартальный, 11-17, 18-24;
- 6-я Кольцевая, 1-51, 2-32;
- Крайняя, 9-25;
- Мадояна, 46-58, 65-75, 81Б, 81Е;
- Осипенко, 1-11, 2-14;
- Профсоюзная, 121-175;
- Разина, 56-70;
- Энтузиастов, 1-17, 2-18.
В этот же день с 9.00 до 17.00 электроэнергию выключат в домах по адресам:
- Мира, 15А, 19, 12-24;
- Инструментальная, 23-49, 8-18;
- Сборный, 2-44;
- Деревообделочный, 1-15, 2-14;
- Промышленная, 42-54, 35-47;
- Металлургическая, 22-24;
- Новая, 23-27.
В выходные отключений не планируется.