Рабочая неделя в Ростове-на-Дону закончится массовым отключением света

В Ростове-на-Дону рабочая неделя закончится массовым отключением света. Без электроэнергии останутся тысячи граждан. Об том сообщает Донэнерго.Так, 24 июля с 9.00 до 16.00 света не будет по адресам:- Авиационная, 1-25, 2-24,- Выборгская, 1-17, 2-24;- Калинина, 50-76, 61А;- Квартальный, 11-17, 18-24;- 6-я Кольцевая, 1-51, 2-32;- Крайняя, 9-25;- Мадояна, 46-58, 65-75, 81Б, 81Е;- Осипенко, 1-11, 2-14;- Профсоюзная, 121-175;- Разина, 56-70;- Энтузиастов, 1-17, 2-18.В этот же день с 9.00 до 17.00 электроэнергию выключат в домах по адресам:- Мира, 15А, 19, 12-24;- Инструментальная, 23-49, 8-18;- Сборный, 2-44;- Деревообделочный, 1-15, 2-14;- Промышленная, 42-54, 35-47;- Металлургическая, 22-24;- Новая, 23-27.В выходные отключений не планируется.