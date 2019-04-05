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Рабочая неделя в Ростове начнётся с отключения света

Рабочая неделя в Ростове начнётся с отключения света
В первый день рабочей недели десятки улиц Ростова останутся без электричества. Как сообщили в «Донэнерго», 8 апреля свет отключат из-за работ по предотвращению аварийных ситуаций.

Электроэнергию отключат с 9 до 13 часов на Содружества в домах № 39 и 39/1, а также на улице Зорге в дома с 60 по 64 и в доме № 64Б.

На Пушкинской в домах 98 и 100 не будет света с 10 до 13 часов.

С 9 до 17 часов света не будет на улице 28-я линия в домах с 1 по 18,и на улице Вити Черевичкина по адресам: № 3-7, № 15/10 и 15/12. На Ереванской придётся посидеть в темноте жителям домов 1/7 и со 2 по 14. На площади Толстого подачу энергии прекратят для домов №9/2, 15 и 17.

В это же время будут жечь свечи жильцы домов с 4 по 39 на Крестьянском переулке, с 187 по 229 - на улице Всесоюзной и со 2 по 22 – на Богачёва.

Также свет отключат на Циолковского в домах с 98 по 142 и на Флотском со 2 по 16.

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