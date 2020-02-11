Рабочая неделя в Ростове закончится массовым отключением света



Сотни домов в Ростове-на-Дону обесточат к концу рабочей недели. Массовые отключения света ожидаются в пятницу 14 февраля сразу в нескольких районах.



С 9 до 12 часов без электроэнергии останутся жильцы домов №№ 2-50 на улице Плиева, №№ 103-117 на Нариманова, №№ 108-125 на Фурмановской, №№ 95-116 на Краснокурсантской, а также №№ 1-66 в переулке Ольховском и на всей улице Мартовицкого.



На улице Красноармейской и в переулках Гвардейском и Доломановском света не будет с 10 до 12 часов. На Лермонтовской и в переулке Бригадном — с 12 до 14 часов.



С 9 до 16 часов обесточат центральную часть Ростова: Станиславского №№ 217-243, Грибоедовский №№ 31-72, Социалистическая №№ 207-240, Гоголевская №№ 17-40, Ломоносовская №№ 12-32, 7-го Февраля №№ 24-61, Большая Садовая №№ 184-186 и проспект Театральный №№ 23-35.



В это же время света ну будет в домах №№ 58, 58-а, 58-б, 60 и 60/35 по улице 3-й Кольцевой, №№ 2-40 — по 4-й Кольцевой, №№ 1-34 — по 5-й Кольцевой, №№ 1 и 3 — по Разина, №№ 34-61 по Мадояна, №№ 61-63 — по Советской, №№ 1-8 — по Верхненольной и №№ 56 и 63 — по Майской.



Ещё в десятках домов отключат электричество с 9 до 17 часов. Без света останутся жильцы домов переулков Гаражного №№ 1-6, Кущевского №№ 3-41, Красногорского №№ 1-30, ОГПУ №№ 2-21, Могилёвского №№ 1-18, Парусном №№ 18-59, а также улиц Подгорной № 54 и Портовой №№ 193/2 и 211-239.



В это же время электроэнергии не будет в переулке Гвардейском №№ 69-83, улицах Зенитчиков №№ 19-38, Козлова №№ 13-28, Двинской №№ 22-30, Коровкина №№ 39-45, 26-го Июня №№ 20-31, Волжской №№ 21-38, Щербакова №№ 95-109, Абаканской №№ 1-55 и Калужской №№ 1-37.