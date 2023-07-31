Публикуют новые кадры с места падения беспилотника под Таганрогом

Фото: администрация Неклиновского района

Власти публикуют кадры с места падения беспилотника под Таганрогом. Фото случившегося появились в телеграм-канале главы администрации Неклиновского района.Беспилотник упал рядом с жилым домом в хуторе Дарагановка. На снимках видно, что здание задело лишь частично. На территории частного домовладения сломан забор, кровля дома тоже повреждена. К счастью, большая часть постройки осталась цела.От сильного удара припаркованную неподалеку машину буквально испепелило. Транспорт превратился в груду металлолома. Также удар пришелся на асфальт.В настоящее время на месте работают представители Минобороны, УПЧС и службы жизнеобеспечения.