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Публикуют новые кадры с места падения беспилотника под Таганрогом

Публикуют новые кадры с места падения беспилотника под Таганрогом
Власти публикуют кадры с места падения беспилотника под Таганрогом. Фото случившегося появились в телеграм-канале главы администрации Неклиновского района.

Беспилотник упал рядом с жилым домом в хуторе Дарагановка. На снимках видно, что здание задело лишь частично. На территории частного домовладения сломан забор, кровля дома тоже повреждена. К счастью, большая часть постройки осталась цела.

От сильного удара припаркованную неподалеку машину буквально испепелило. Транспорт превратился в груду металлолома. Также удар пришелся на асфальт.

В настоящее время на месте работают представители Минобороны, УПЧС и службы жизнеобеспечения.
Фото: администрация Неклиновского района
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