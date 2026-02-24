Новости
Из горящей многоэтажки на Шолохова в Ростове спасли троих и эвакуировали 20 жильцов

Ночью в Ростове-на-Дону вспыхнул пожар в многоэтажном доме по адресу: проспект Шолохова, 266/1. Из здания эвакуировали 20 жителей, еще троих пожарные спасли из задымленных квартир. Пострадавших нет, сообщили в ГУ МЧС России по региону.

ЧП произошло 24 февраля в квартире № 63 на одном из верхних этажей. Зарево пламени было видно из соседних домов — очевидцы сняли видео и поделились кадрами в социальных сетях. К прибытию пожарных огонь охватил 15 квадратных метров, распространившись по балконам и коридорам.

На тушение выехали 25 пожарных на семи спецмашинах. Спасатели оперативно эвакуировали жильцов нижних этажей и вынесли троих человек, оказавшихся в дымовой ловушке.
