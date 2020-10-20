Порыв водопровода случился на одной из улиц в центре Ростова: видео

В донской столице произошла коммунальная авария. В среду, 21 октября, на улице Серафимовича прорвало водопровод.По словам очевидцев, огромные потоки воды затопили дорогу от Ворошиловского проспекта до Доломановского переулка. Никакого зловония от жидкости не исходит, поэтому, скорее всего, это питьевая вода. Теперь из-за порыва люди не могут перейти дорогу. Ростовчанам приходится совершать длинный обход, чтобы попасть на другую сторону.Пока не известно, когда авария будет устранена. Известно, что на месте работают коммунальные службы.