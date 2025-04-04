Проплывающая по Дону косуля «взорвала» интернет

Фото: Скрин.

В Ростовской области местный житель снял на видео косулю, плывущую по Дону. Ролик быстро стал популярным в соцсетях. Мужчина рассказал, что косуля двигалась вдоль левого берега реки. Эти животные прекрасно плавают и могут пересекать широкие водоемы.«Сижу я, никого не трогаю, вдруг вижу такое чудо! Давно я их не встречал. Приятно знать, что в наших лесах еще есть дикие животные», — поделился автор видео.Пользователи соцсетей активно обсуждают ролик, выражая восхищение красотой и силой природы. Многие отметили, что увидеть косулю – большая редкость, учитывая, что численность косуль в регионе постепенно снижается.Для сохранения популяции в области ограничивают сроки охоты и ежегодно выпускают животных в естественную среду.