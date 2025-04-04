Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Проплывающая по Дону косуля «взорвала» интернет

Проплывающая по Дону косуля «взорвала» интернет
В Ростовской области местный житель снял на видео косулю, плывущую по Дону. Ролик быстро стал популярным в соцсетях. Мужчина рассказал, что косуля двигалась вдоль левого берега реки. Эти животные прекрасно плавают и могут пересекать широкие водоемы.

«Сижу я, никого не трогаю, вдруг вижу такое чудо! Давно я их не встречал. Приятно знать, что в наших лесах еще есть дикие животные», — поделился автор видео.

Пользователи соцсетей активно обсуждают ролик, выражая восхищение красотой и силой природы. Многие отметили, что увидеть косулю – большая редкость, учитывая, что численность косуль в регионе постепенно снижается.

Для сохранения популяции в области ограничивают сроки охоты и ежегодно выпускают животных в естественную среду.
Фото: Скрин.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.