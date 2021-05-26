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В Шахтах молодая косуля попала под колеса авто

В Шахтах молодая косуля попала под колеса авто
В Шахтах машина сбила молодую косулю. Происшествие случилось 28 мая в поселке Артем.

Животное забрали волонтеры. Они отвезли косулю в ветклинику, где лесному зверю поставили диагноз. Оказалось, что у животного перелом бедра, ссадины и ушибы. Кроме того, на теле косули обнаружили огромное количество клещей.

- Мы обработали ссадины и сняли клещей, - рассказали DonDay Шахты волонтеры. - Связались с Министерством охраны природы. Сейчас ищем варианты передержки в условиях, приближенных к естественным.

Оперировать косулю будут в новочеркасской ветклинике. Затем лесному зверю предстоит пройти курс обезболивающих, противовоспалительных и успокоительных препаратов. Последние нужны потому, что косули по своей природе довольно пугливы.

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