В Шахтах молодая косуля попала под колеса авто
В Шахтах машина сбила молодую косулю. Происшествие случилось 28 мая в поселке Артем.
Животное забрали волонтеры. Они отвезли косулю в ветклинику, где лесному зверю поставили диагноз. Оказалось, что у животного перелом бедра, ссадины и ушибы. Кроме того, на теле косули обнаружили огромное количество клещей.
- Мы обработали ссадины и сняли клещей, - рассказали DonDay Шахты волонтеры. - Связались с Министерством охраны природы. Сейчас ищем варианты передержки в условиях, приближенных к естественным.
Оперировать косулю будут в новочеркасской ветклинике. Затем лесному зверю предстоит пройти курс обезболивающих, противовоспалительных и успокоительных препаратов. Последние нужны потому, что косули по своей природе довольно пугливы.