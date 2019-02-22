Спасатели вытащили на берег косулю, едва не утонувшую в Дону



Спасатели вытащили на берег косулю, едва не утонувшую в Дону. Инцидент произошел в Вешенском районе 24 февраля.



Животное выбежало выбежала на лед, частично покрывший реку Дон. Неожиданно косуля провалилась в полынью. Самостоятельно выбраться из "ловушки" она не смогла.



- На помощь к животному отправились спасатели, - сообщили в ГКУ РО «ПСС ВВ ТМ». - Они подобрались к тонувшей косуле, вытащили ее из воды, после чего доставили в подразделение. Там косулю отогрели и проверили, есть ли у нее травмы.



Убедившись, что у животного нет повреждений, его выпустили в лес.







