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Спасатели вытащили на берег косулю, едва не утонувшую в Дону

Спасатели вытащили на берег косулю, едва не утонувшую в Дону
Спасатели вытащили на берег косулю, едва не утонувшую в Дону. Инцидент произошел в Вешенском районе 24 февраля.

Животное выбежало выбежала на лед, частично покрывший реку Дон. Неожиданно косуля провалилась в полынью. Самостоятельно выбраться из "ловушки" она не смогла.

- На помощь к животному отправились спасатели, - сообщили в ГКУ РО «ПСС ВВ ТМ». - Они подобрались к тонувшей косуле, вытащили ее из воды, после чего доставили в подразделение. Там косулю отогрели и проверили, есть ли у нее травмы.

Убедившись, что у животного нет повреждений, его выпустили в лес.



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