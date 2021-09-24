Пропавшую на Дону 33-летнюю женщину нашли живой

Разыскиваемую на Дону 33-летнюю женщину нашли живой. Местонахождение Любови Гришко оставалось неизвестным на протяжении трех суток.Сама пропавшая проживала в городе Пушкино Московской области. 23 сентября она вышла из дома со своей собакой породы китайская хохлатая и планировала отправиться в Ростовскую область. После этого Любовь перестала выходить на связь. Обеспокоенные родственники обратились с заявлением в полицию. К поискам подключились волонтеры.Вечером 26 сентября женщину удалось отыскать живой. Где она находилась все это время пока неизвестно, но теперь ее жизни и здоровью ничего не угрожает.