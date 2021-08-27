В Ростове нашли живой разыскиваемую 48-летнюю женщину

В Ростове-на-Дону нашли живой разыскиваемую 48-летнюю женщину. Татьяна Кузьменко ушла из собственного дома 24 августа и перестала выходить на связь с родственниками.Никто не знал куда женщина могла пойти. Испугавшись, ее родные обратились за помощью в полицию. Ее искали и волонтеры поисковых отрядов. Спустя четыре дня Татьяна была найдена.Где именно все это время находилась женщина пока остается неизвестным. Но теперь ее жизни и здоровью ничего не угрожает, и она вернулась к семье.