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В Ростове нашли живой пропавшую 33-летнюю женщину

В Ростове нашли живой пропавшую 33-летнюю женщину

В Ростове нашли живой пропавшую 33-летнюю женщину. Анна Думбадзе почти две недели не выходила на связь с родственниками.

Разыскиваемая ушла из дома 15 августа и не вернулась. Никто не знал, куда она могла направиться, на телефон она не отвечала. Обеспокоенные родственники обратились с заявлением в полицию. Искали женщину и волонтеры поисковых отрядов. Утром 28 августа стало известно, что Анну нашли живой.

Где и с кем все это время находилась пропавшая, пока остается неизвестным. Теперь ее здоровью и жизни ничего не угрожает.

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