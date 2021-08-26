В Ростове нашли живой пропавшую 33-летнюю женщину. Анна Думбадзе почти две недели не выходила на связь с родственниками.Разыскиваемая ушла из дома 15 августа и не вернулась. Никто не знал, куда она могла направиться, на телефон она не отвечала. Обеспокоенные родственники обратились с заявлением в полицию. Искали женщину и волонтеры поисковых отрядов. Утром 28 августа стало известно, что Анну нашли живой.Где и с кем все это время находилась пропавшая, пока остается неизвестным. Теперь ее здоровью и жизни ничего не угрожает.