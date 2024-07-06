В Ростовской области живой нашли пропавшую без вести женщину

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В Ростовской области нашли живой без вести пропавшую 38-летнюю женщину. О том, где находится Оксана Песенко, ничего не было известно примерно неделю.Женщина проживает в городе Таганроге. Горожанка ушла из дома 28 июня и не вернулась. Она перестала отвечать на звонки и сообщения. Обеспокоенные родственники написали заявление в полицию, а также обратились за помощью к волонтерам.Днем 5 июля стало известно, что Оксану удалось найти живой. Где была все это время женщина, не сообщается.