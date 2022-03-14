Пропавший в Таганроге 23-летний парень сам вернулся домой
В Таганроге 23-летний парень, который пропал без вести около трех дней назад, сам вернулся домой. Как ранее сообщалось, связь с Иваном Коваленко родственники потеряли 13 марта.
В тот день молодой человек вышел из дома и пропал. На звонки и смс он не отвечал, а знакомые парня также были не в курсе его планов. После неудачных попыток найти Ваню самостоятельно семья обратилась в полицию и к волонтерам.
Спустя три дня парень сам вернулся домой. Он увидел объявление о том, что его ищут. Оказалось, что у Вани украли телефон, поэтому он не смог позвонить родным. Сейчас с ним все в порядке.