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Пропавший в Таганроге 23-летний парень сам вернулся домой

Пропавший в Таганроге 23-летний парень сам вернулся домой

В Таганроге 23-летний парень, который пропал без вести около трех дней назад, сам вернулся домой. Как ранее сообщалось, связь с Иваном Коваленко родственники потеряли 13 марта.

В тот день молодой человек вышел из дома и пропал. На звонки и смс он не отвечал, а знакомые парня также были не в курсе его планов. После неудачных попыток найти Ваню самостоятельно семья обратилась в полицию и к волонтерам.

Спустя три дня парень сам вернулся домой. Он увидел объявление о том, что его ищут. Оказалось, что у Вани украли телефон, поэтому он не смог позвонить родным. Сейчас с ним все в порядке.
Фото: Лиза Алерт
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