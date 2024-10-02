Пропавшего в зоне СВО бойца из Батайска нашли погибшим

Фото: Батайское время

Пропавшего в зоне СВО 47-летнего бойца из Батайска нашли погибшим. О судьбе Андрея Вильховского не было известно больше года.В октябре 2022-го мужчина получил повестку в рамках частичной мобилизации. Его определили в десантно-штурмовой полк, который выполнял задачи на Запорожском направлении.В июле 2023-го Андрей без вести пропал. Только в сентябре 2024-го удалось установить, что батайчанин погиб при выполнении задания.Мужчина был награжден медалью «За ратную доблесть» и орденом Мужества. У него осталась взрослая дочь.