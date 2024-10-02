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Пропавшего в зоне СВО бойца из Батайска нашли погибшим

Пропавшего в зоне СВО бойца из Батайска нашли погибшим
Пропавшего в зоне СВО 47-летнего бойца из Батайска нашли погибшим. О судьбе Андрея Вильховского не было известно больше года.

В октябре 2022-го мужчина получил повестку в рамках частичной мобилизации. Его определили в десантно-штурмовой полк, который выполнял задачи на Запорожском направлении.

В июле 2023-го Андрей без вести пропал. Только в сентябре 2024-го удалось установить, что батайчанин погиб при выполнении задания.
Мужчина был награжден медалью «За ратную доблесть» и орденом Мужества. У него осталась взрослая дочь.
Фото: Батайское время
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