Пропавшего в Ростовской области мужчину нашли живым



Мужчину, пропавшего в Ростовской области, нашли живым. Николая Жука разыскивали в посёлке Персиановском. Он 3 октября ушёл из дома и пропал. Когда 33-летний мужчина не вернулся, его жена обратилась в полицию. Она рассказала, что он пошёл в магазин за продуктами и исчез.



Оперативники отправились на поиски и вскоре нашли пропавшего. Как оказалось, Николай сидел в гостях у знакомого. Пока он проводил время с товарищем, дома его ждали обеспокоенные две дочери и беременная супруга.



Правоохранители вернули его домой. Жизни и здоровью Николая ничего не угрожает.