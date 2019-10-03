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Пропавшего в Ростовской области мужчину нашли живым

Пропавшего в Ростовской области мужчину нашли живым
Мужчину, пропавшего в Ростовской области, нашли живым. Николая Жука разыскивали в посёлке Персиановском. Он 3 октября ушёл из дома и пропал. Когда 33-летний мужчина не вернулся, его жена обратилась в полицию. Она рассказала, что он пошёл в магазин за продуктами и исчез.

Оперативники отправились на поиски и вскоре нашли пропавшего. Как оказалось, Николай сидел в гостях у знакомого. Пока он проводил время с товарищем, дома его ждали обеспокоенные две дочери и беременная супруга.

Правоохранители вернули его домой. Жизни и здоровью Николая ничего не угрожает.

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