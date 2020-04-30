На Дону разыскивают 58-летнего мужчину, пропавшего по дороге в Краснодарский край

В Ростовской области разыскивают 58-летнего Евгения Горчакова. Мужчина пропал 24 апреля на станции Лихой по дороге в Краснодарский край.Дочь мужчины, Яна Горчакова, говорит, что он поехал на поезде из Санкт-Петербурга в станицу Ленинградскую в Краснодарском крае. Родным Евгений Николаевич сказал, что едет к знакомой по имени Вера Яковлевна.По словам девушки, ее отец добирался до Ленинградской с пересадкой в Ростовской области. Он вышел на станции Лихой и через 45 минут должен был сесть на поезд до станции Староминской в Краснодарском крае. Однако, оказавшись в Лихой, мужчина перестал выходить на связь. Неизвестно, сел он на другой поезд или нет.– 25 и 26 апреля он не отвечал на звонки, потом телефон был выключен. Полицейские отследили его маршрут только до станции Лихой. Здесь его след теряется, – рассказала дочь пропавшего.Рост Евгения Горчакова – 165 сантиметров. У мужчины среднее телосложение, серые глаза.Если вы что-либо знаете о местонахождении пропавшего, просьба звонить по номерам: 8 952 245-42-38 (дочь Евгения Горчакова), +380-68-214-75-16 (супруга пропавшего).