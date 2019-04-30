Живым нашли пропавшего в Ростове 49-летнего мужчину



Живым в донской столице нашли 49-летнего мужчину, пропавшего 7 мая. Как сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт Юг», Александр Попов покинул стены медицинского учреждения, не сообщив об этом медперсоналу и родственникам.



Обеспокоенные родные забили тревогу и бросились на поиски Александра. Около суток они прочесывали окрестности, а также расклеивали ориентировки.



Днем 8 мая стало известно, что Александр найден живым. Сейчас с ним все в порядке, его жизни и здоровью ничего не угрожает.



Фото: поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Юг».