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Живым нашли пропавшего в Ростове 49-летнего мужчину

Живым нашли пропавшего в Ростове 49-летнего мужчину
Живым в донской столице нашли 49-летнего мужчину, пропавшего 7 мая. Как сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт Юг», Александр Попов покинул стены медицинского учреждения, не сообщив об этом медперсоналу и родственникам.

Обеспокоенные родные забили тревогу и бросились на поиски Александра. Около суток они прочесывали окрестности, а также расклеивали ориентировки.

Днем 8 мая стало известно, что Александр найден живым. Сейчас с ним все в порядке, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Фото: поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Юг».

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