Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Пропавшего в Ростове юношу нашли спустя почти месяц в другом районе

Пропавшего в Ростове юношу нашли спустя почти месяц в другом районе
В Аксайском районе нашли живым без вести пропавшего 17-летнего парня. О местонахождении Владислава Д. не было известно около трех недель.

Последний раз подростка видели 12 мая. Тогда он ушел из дома в Первомайском районе Ростова-на-Дону. Родители не знали, куда мог отправиться их сын. Подросток нуждается в медицинской помощи, поэтому родные сразу же написали заявление в полицию. К поисками подключились волонтеры и СМИ.

Почти через три недели, 31 мая, полиция нашла Влада в Аксайском районе. Как сообщили в ГУ МВД по Ростовской области, в отношении парня не совершалось противоправных действий. Где подросток находился все это время, неизвестно. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.