Пропавшего в Ростове юношу нашли спустя почти месяц в другом районе
В Аксайском районе нашли живым без вести пропавшего 17-летнего парня. О местонахождении Владислава Д. не было известно около трех недель.
Последний раз подростка видели 12 мая. Тогда он ушел из дома в Первомайском районе Ростова-на-Дону. Родители не знали, куда мог отправиться их сын. Подросток нуждается в медицинской помощи, поэтому родные сразу же написали заявление в полицию. К поисками подключились волонтеры и СМИ.
Почти через три недели, 31 мая, полиция нашла Влада в Аксайском районе. Как сообщили в ГУ МВД по Ростовской области, в отношении парня не совершалось противоправных действий. Где подросток находился все это время, неизвестно. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.